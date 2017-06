2º etapa dos Pony Games – Porto

A 25 de Junho, das 9h às 13h, terá lugar no Centro Hípico do Sport Club do Porto a segunda etapa dos Pony Games.

Os Pony Games existem desde 1950 com origem em Inglaterra, são constituídos por uma série de jogos diferentes, que obedecem a regras. Permitem aos cavaleiros demonstrar a sua destreza, habilidade e toda a formação na condução do pónei. Destinam-se a crianças e adolescentes e proporcionam um momento lúdico e motivador para a iniciação da equitação.

A etapa tem três provas diferentes: gincana (prova individual); prova mista (prova com obstáculos e actividades) e prova de equipas (demonstração da destreza e coordenação na condução, constituída por 2 a 4 participantes).

A organização cabe ao Pony Club do Porto, que junta os seus alunos e póneis à volta de actividades equestres, para assim se afirmar no mundo da equitação.

Programa:

25 de Junho das 9h às 13h

Local: Centro Hípico Sport Club do Porto

Rua Silva Porto, 201

Inscrições e mais informações através do email info@ponyclubdoporto.org, dos telefones 228 318 288 / 926 550 267 ou no site www.ponyclubdoporto.org