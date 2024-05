2ª Edição do Garranos Raide

A Câmara Municipal de Vieira do Minho, a Associação dos Criadores de Equinos de Raça Garrana, o Clube Equestre da Cabreira, Cooperativa Agrícola de Vieira do Minho e a Junta de Freguesia de Pinheiro estão a promover a segunda edição do Garranos Raide, um evento dedicado à promoção e celebração do Cavalo Garrano, uma das raças mais emblemáticas e características da região. O evento está marcado para o dia 18 de maio e terá lugar na deslumbrante Serra da Cabreira, mais especificamente no Campo de Tiro de Pinheiro, Vieira do Minho.

A abertura do evento está prevista para as 07h30, com a receção dos participantes e aficionados deste nobre animal. Entre as 08h00 e as 09h00, será realizada a inspeção e admissão dos animais que participarão na prova. A competição tem início às 09h30 e promete desafios emocionantes para os participantes e espetadores. Após uma manhã repleta de adrenalina, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de um merecido almoço, marcado para as 13h00. À tarde, a partir das 14h30, terá lugar a Feira Nacional do Cavalo Garrano, onde será possível apreciar a beleza e a robustez desta raça, bem como assistir a uma demonstração das suas aptidões desportivas. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 16h30, momento de reconhecer e premiar os destaques desta emocionante competição. E para encerrar o dia em grande estilo, às 20h30, está programado um espetáculo equestre protagonizado por Miguel da Fonseca, e por uma apresentação do Rancho Folclórico Os Ceifeiros de Cantelães, prometendo animar e encantar todos os presentes. O Garranos Raide é uma oportunidade única para celebrar e valorizar uma das raças mais emblemáticas da região, proporcionando momentos de emoção, convívio e cultura para todos os amantes dos cavalos e da natureza