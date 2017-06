28.ª Semana da Cultura Tauromáquica – Vila Franca de Xira 10 Junho, 2017 7:27

De 23 a 29 de junho decorre uma semana de reflexão e promoção de um dos mais fortes elementos identitários do Concelho: a Tauromaquia.

A 28.ª Semana da Cultura Tauromáquica dá continuidade ao ciclo de homenagens que a Câmara Municipal vem realizando às grandes figuras do toureio Vila-Franquense e, nesta edição, distingue Victor Mendes, um dos nomes incontornáveis nesta arte. Decorre, assim, mais uma grande exposição, no Celeiro da Patriarcal, que tem por título “Victor Mendes. Toureiro Universal”. É inaugurada no dia 24 de Junho, pelas 18h30, ficando patente até dia 8 de Outubro.

O programa da Iniciativa traz colóquios com personalidades renomadas para debater esta expressão cultural; a apresentação do livro comemorativo dos 85 anos do Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira; um Treino de Forcados aberto ao público, uma Novilhada com a Escola de Toureio José Falcão; a promoção das tertúlias no Jardim Municipal, a “Esperita” (atividade dirigida ao público infantil), animação e outros momentos que pode conhecer no programa completo a disponibilizar em breve.