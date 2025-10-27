25 Novas Estrelas de Lewitz (VÍDEO)

Nos últimos dez anos, os cavalos do Haras Lewitz somaram 337 vitórias em Grandes Prémios, um feito notável que reforça o prestígio internacional da criação de Paul Schockemöhle.

Com 200 vencedores no total, o Haras Lewitz ocupa o primeiro lugar no ranking mundial dos criadores mais bem-sucedidos, segundo dados do hippomundo.com.

De 26 a 28 de outubro, decorre o próximo Schockemöhle Online Auction, onde serão apresentados 25 cavalos novos de saltos, cuidadosamente selecionados e prontos para iniciar carreiras promissoras.

Entre os candidatos destacam-se descendentes de Cornet Obelensky, Chac Boy, Baloubet du Rouet, Kannan, Clavaro Z, entre outros garanhões de referência.

Uma oportunidade ímpar para quem procura novos talentos com o selo de qualidade Paul Schockemöhle.

Conheça a colecção completa AQUI