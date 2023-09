22 Anos depois, regressam as corridas ao Hipódromo do Choupal!

É já no próximo domingo, dia 17 de setembro, que as corridas de cavalos regressam a Coimbra. Hipódromo do Choupal integrado no CHC – Centro Hípico de Coimbra recebe 22 anos depois o campeonato nacional de corridas de cavalos, a Galope e Trote Atrelado.

Este evento organizado em parceria entre a LPTG – Liga Portuguesa de Trote e Galope e o CHC – Centro Hípico de Coimbra contará com a presença vários cavaleiros de referência Nacional e Internacional e teremos em pista mais de meia centena de cavalos repartidos por 6 mangas destintas.

O novo presidente da LPTG, Hélder Barosa, refere que é objetivo desta direção levar as corridas de cavalos a todo o País. A reabertura do Hipódromo do Choupal em tão pouco tempo diretivo é o primeiro passo para esse fim, agradecendo deste já a Ana Jordão, Presidente do CHC, e restante direção, todo o empenho demonstrado na concretização deste evento.

A prova do próximo domingo e terá inico as 15 horas. A entrada será gratuita.