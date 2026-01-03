2026: Um ano decisivo para o desporto equestre internacional

A temporada equestre de 2026 afirma-se como uma das mais relevantes da última década, com um calendário internacional particularmente forte, novos palcos competitivos e eventos de referência que irão marcar o futuro do desporto equestre europeu e mundial.

Entre os principais destaques do ano encontra-se a Série Longines EEF 2026, que entra na sua sexta edição e continua a consolidar-se como uma via essencial de acesso à Taça das Nações de alto nível. A série percorre a Europa entre abril e setembro, com oito qualificativas regionais, duas meias-finais e uma Final de prestígio em Avenches, Suíça, reunindo dez seleções nacionais.

O ponto alto absoluto da época será, sem dúvida, os Campeonatos do Mundo FEI Aachen 2026, que terão lugar em agosto, na Alemanha. Aachen volta a assumir-se como capital mundial do desporto equestre, acolhendo campeonatos em múltiplas disciplinas — incluindo saltos de obstáculos, dressage, concurso completo e atrelagem — num evento que reunirá os melhores cavalos e cavaleiros do planeta.

Ao longo do ano, destacam-se ainda circuitos internacionais de grande impacto, como o Winter Equestrian Festival e o Global Dressage Festival em Wellington (EUA), o Doha Equestrian Tour no Qatar, e várias Taças das Nações e CSIOs europeus que servirão de preparação para campeonatos maiores. Paralelamente, 2026 evidencia uma forte aposta na formação, desenvolvimento de jovens atletas e valorização do cavalo, com seminários, programas juvenis e leilões internacionais de cavalos de desporto.

Num contexto de crescimento, profissionalização e debate sobre o futuro da equitação, o ano de 2026 promete não apenas grandes resultados desportivos, mas também uma reflexão mais profunda sobre sustentabilidade, acesso ao desporto e bem-estar equino.

O portal Equisport Online acompanhará de perto os principais acontecimentos da época, com notícias, análises e cobertura dos momentos que irão definir o panorama equestre internacional em 2026.