2.º Encontro APSL: Saber, Partilha e Prática pelo Cavalo Lusitano

A APSL realizou, no dia 19 de novembro, na Companhia das Lezírias, o 2.º Encontro Aberto dedicado ao esclarecimento de métodos e critérios de julgamento do Cavalo Lusitano. O evento voltou a ser um sucesso, reunindo grande participação e reforçando o espírito de partilha entre criadores, juízes e especialistas.

O programa integrou temas essenciais, como o Padrão da Raça, morfologia, taras e malformações, métodos de julgamento, tabela padrão, além de uma componente prática de avaliação orientada pelos juízes da APSL.

A APSL agradece a todos os participantes, oradores e à Companhia das Lezírias pelo apoio a esta iniciativa dedicada ao conhecimento e valorização do Cavalo Lusitano.

O 3.º encontro já está marcado: 10 de dezembro, novamente na Companhia das Lezírias.