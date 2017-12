1º Torneio Equestre de Outono: Hugo Carvalho conquista as categorias Ouro e Platina 17 Dezembro, 2017 20:31

Terminou neste domingo o 1º Torneio Equestre de Outono do CEIA com o triunfo na final do aveirense Hugo Carvalho nas categorias Ouro e Platina. Hugo Carvalho viu compensado o seu triunfo com o prémio monetário de €8.500. Nas categorias de Prata e Bronze a vitória sorriu ao cavaleiro Nuno Pereira Martins que arrecadou 4,000 euros.

Decorreu entre os dias 15 e 17 de Dezembro a final do 1º Torneio Equestre de Outono do CEIA. Patrocinado pelo restaurante Pinóquio, este torneio teve início a 13 de Outubro e foi constituído por 8 CSN A/C perfazendo um total de 24 dias de provas.

Com obstáculos colocados a 1,45m, o Grande Prémio disputado no domingo em duas mãos ao cronometro, contou à partida com 21 conjuntos. Na 2ª ronda foram oito os conjuntos que disputaram a vitória. Duarte Seabra com Twix v Overis Z foi a dupla mais rápida, sem faltas (39,58s.). O 2º lugar foi para Hugo Carvalho com Vichy du Puits também sem faltas (40,27s.), seguindo-se o conjunto Luis Fernandes/ Quidarco Z (42,42s.), com um ponto de excesso de tempo. Miguel Viana com Jorden van de Kruishoeve classificou-se em 4º lugar (46,92s.) também com um ponto. António Matos de Almeida com Radja de B’Neville em (38,49s.) foi 5º classificado.

Hugo Carvalho com Tsar d’Audouville venceu o Pequeno Grande Prémio, disputado no sábado, sem faltas (31,61s.) no desempate. O segundo lugar foi para António Matos de Almeida com Snoopy de la Roque em (32,09s.), que também se classificou em terceiro lugar, desta vez com Kwachthoeve, em (29,28s.) e 4 pontos. Em quarto ficou Leonel Maio Luis com Zarza Lithya, com 4 pontos e (33,61s.). Diogo Portela Mendes/ Divalentino C classificou-se em quinto lugar, com 4 pontos e (36,95s.).

Na prova de 1,40m do primeiro dia de concurso António Matos de Almeida com Ulena Mail foi o conjunto que registou o melhor tempo, no segundo dia a vitória de Hugo Cardoso Tavares montando Taittinger de Altube.

A prova de 1,30m de sexta foi ganha por Ricardo Gil Santos com Bacardi, no último dia a vitória foi para Hugo Cardoso Tavares com Concorde da Anobra. O mesmo conjunto venceu a prova de 1,20m do primeiro dia de concurso. No segundo dia foi Nuno Pereira Martins com Ateu a vencer a prova. No último dia o triunfo foi de Ricardo Gil Santos com Bacardi.

Na prova de 1,10m do primeiro dia foi o conjunto Hugo Cardoso Tavares com Funny Star a dupla mais rápida. No sábado a vitória sorriu a Pedro Marques Santos com Umberto S. Já no domingo o primeiro lugar foi para Carolina Pratas Ramos com Ancara.

A vitória da prova de 1,00m do concurso foi no feminino. Na sexta foi Susana Bento Ramos com Ombre Dutti que venceu a prova. No sábado foi a vez de Maria Couto Alves com Betty Boop a vencer e no domingo Paula Soares Gonçalves/ Gesmeray foi o conjunto mais rápido.

Resultados completos AQUI