1º Open do Cardiga Equestrian Circuit decorreu dentro das expectativas 4 Fevereiro, 2020 12:45

Realizou-se, no dia 2 de Fevereiro, sob um sol primaveril, o 1º OPEN DE EQUITAÇAO do CARDIGA EQUESTRIAN CIRCUIT 2020 que contou com a participação de 27 conjuntos nos escalões; Póneis, Provas FEP, desde as Preliminares a S. George e provas FEI, Júnior e Y Rider ajuizadas pelo Juiz Nacional N3 Camilo Borges.

Os resultados das provas podem ser visualizados em www.gira.io, um software especialmente criado para a gestão das provas equestres de competição que se associou a esta iniciativa, juntando-se ao IMED-Instituto Medico Dentário, CPEClínicas Oeiras, Gesbanha-Contabilidade e Gestão e o O Mundo da Equitação.

Resultados Póneis

https://gira.io/classifd/43/3/1/3/15?lang=pt

Resultados FEP

https://gira.io/classifd/43/3/1/3/16?lang=pt

Resultados FEI

https://gira.io/classifd/43/3/1/3/17?lang=pt

O 2º OPEN do Circuito, está agendado para dia 23 de Fevereiro. O calendário geral, do Cardiga Equestrian Circuit poderá ser consultado no Regulamento enviado em anexo.

Recorde-se que o evento tem como principais objetivos; Apoiar a Formação equestre desportiva; Proporcionar igualdade de oportunidades, mesmo aos praticantes que não tenham cavalo próprio. Neste circuito poderão faze-lo com um cavalo das Escolas; Incentivar os praticantes para a equitação desportiva de competição privilegiando o respeito pelas regras, o respeito pelo outro, o fairplay, o saber estar e saber aceitar o resultado, conforme consagrado no regulamento da FEP.

PR