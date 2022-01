1º OPEN Cardiga Equestrian Circuit 2022 realiza-se dia 30 Janeiro

A Academia Equestre João Cardiga vai abrir a época desportiva 2022, com o 1º OPEN do Cardiga Equestrian Circuit, que se realizará no domingo, dia 30 de Janeiro, a partir das 14h00, nas suas instalações em Barcarena, Oeiras.

As inscrições para as provas de NIVEL 1, já se encontram abertas no www.gira.io.

O Cardiga Equestrian Circuit, que vai na 3ª edição, está aberto a todos os praticantes e/ou atletas, com ou sem deficiências, considerados aptos pelos seus treinadores. Realizam-se provas de Dressage, Dressage Póneis, Paradressage e Dressage Special Olympics (atletas com deficiência intelectual).

O valor das inscrições na prova é 30€.

“O Circuito desportivo conta com o apoio da Federação Equestre Portuguesa, Jogos Santa Casa, CPEClínicas Oeiras, Gesbanha-Contabilidade e Gestão, O Mundo da Equitação, Oeiras Valley, PIN Boxes, ATM Horsetrucks, All4equine, Celeris Boots, Opticalia de Queluz de Baixo e Hotéis Vila Galé, Oeiras Valley, Tagus Park, sem os quais não seria possível a concretização deste projeto. “- afirmou a direção da Academia.

O próximo OPEN está agendado para o dia 20 de Fevereiro, antes do CDI-Concurso de Dressage Internacional, o que dá a possibilidade de treinar as provas aos atletas que tenham o objetivo de participar neste concurso.