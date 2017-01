1ª Admissão ao Livro de Adultos 2017 – Golegã 26 Janeiro, 2017 11:06

A APSL informa que vai realizar-se no próximo sábado dia 28 de Janeiro, no Picadeiro da Lusitanus na Golegã, a primeira aprovação de reprodutores de acordo com a alteração ao Regulamento ao Livro Genealógico, aprovada em Assembleia Geral de Criadores, em Março de 2016 e que entrou em vigor no passado dia 1 de Janeiro.

A APSL esclarece que para efeitos do cumprimento do art.º 17, ponto 2, alínea b) do Regulamento Livro Genealógico, (no que apenas diz respeito às notas que implicam a Aprovação/Reprovação) no caso da nota da média dos Andamentos, uma nota com casas decimais “,33” conta como o número inteiro inferior, e uma nota com casas decimais “,66” conta como o número inteiro superior. A nota média da Cabeça e Pescoço e dos Membros se tiver casa decimal “,5” conta como o número inteiro acima.

No entanto para atribuição do valor final, não haverá arredondamento de notas.

O novo Regulamento está publicado para consulta no site da APSL.

ORDEM DE ENTRADA