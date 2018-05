19 Cavaleiros portugueses em concursos no estrangeiro esta semana 15 Maio, 2018 21:01

São 19 os cavaleiros nacionais inscritos em concursos de saltos de obstáculos internacionaios espalhados pela Europa.

Confira aqui a lista completa.

CSI4* WIESBADEN (Alemanha) de 17 a 21 de Maio de 2018

LUCIANA DINIZ com Lennox, Chicca e Isabeau

Mais informações em:

www.wrfc.de

CSI3* BETHUNE (França) de 18 a 21 de Maio de 2018

MÁRIO WILSON FERNANDES com Joly Coeur van het Kriekenhof, Tidelio des Nauves e Lotus

CSIYH BETHUNE (França) de 18 a 21 de Maio de 2018

MÁRIO WILSON FERNANDES com Big Heart des Seins e Boston de la Roque

Mais informações em:

www.clubhippiquedebethune.com

CSI2* LIER (Bélgica) de 19 a 21 de Maio de 2018

RODRIGO GIESTEIRA ALMEIDA com Isolde vd Heffinck, Elud e Kafka vd Heffinck

CSIYH LIER (Bélgica) de 19 a 21 de Maio de 2018

RODRIGO GIESTEIRA ALMEIDA com Lycero St. Hubert

BERNARDO MATHIAS com Nona Jw, Folie van het Hulst, Messi vd Biscchop, Moneymaker van’t Meulenhof

Mais informações em:

www.azelhof.be

CSI2* MADRID (Espanha) de 19 a 21 de Maio de 2018

LUIS SABINO GONÇALVES com Imperio Egipcio Rivage e Teck de Riverland

MARINA FRUTUOSO DE MELO com Cantano e Grupo Prom Corssini

ANTÓNIO FRUTUOSO DE MELO com Chassana

ALEXANDRE MASCARENHAS DE LEMOS com Co Co Carleen

ALEXANDRE SAMPAIO M. DE LEMOS com Angel Z

JOÃO PEDRO GOMES com Fonka e Diapolvio

HUGO TAVARES com Phebus du Fief e Taittinger de Altube

TERESA FORTUNATO com Al-Abjar

CARLA AMORIM com Caty Cat

JUAN CORTIGUERA RUIZ com Dubai Dreams e Gerald

ANA ELIAS DA COSTA FERNANDES com Chadston

ALEXANDRE FAUSTINO com Benhur de Salinas

Mais informações em:

www.ccvm.es

CSI2* CIEKOCINKO (Polónia) de 15 a 21 de Maio de 2018

RICARDO VALADAS COELHO com Bakkara MNM e Tall Boy MNM

CSIYH CIEKOCINKO (Polónia) de 15 a 21 de Maio de 2018

RICARDO VALADAS COELHO com Miss Baloubet MNM e Miss Caretino MNM

Mais informações em:

www.balticatour.pl

CSI2* BOURG EN BRESSE (França) de 17 a 21 de Maio de 2018

LUIS FERREIRA com Congo du Mirador Z e Trinidad du Mirador Z

RODRIGO SAMPAIO PEIXOTO com Jumpfax Vip

CSIYH BOURG EN BRESSE (França) de 17 a 21 de Maio de 2018

LUIS FERREIRA com Caracas du Mirador Z

RODRIGO SAMPAIO PEIXOTO com Nice Pearl du Courtils

Mais informações em:

www.csi-bourg.fr

CSI1* BARCELOS (Portugal) de 18 a 20 de Maio de 2018

MASTER LIST a divulgar

Mais informações em:

www.csibarcelos.com