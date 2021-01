18 oficiais de todas as regiões na reciclagem de Juízes Nacionais de Nível 1 18 Janeiro, 2021 10:11

Continuando o esforço e foco na formação, a Federação Equestre Portuguesa concluiu no pasado sábado a reciclagem de Juízes Nacionais de Dressage Nível 1 (JN1), ministrada por Frederico Pinteus, Juiz Internacional 3*.

Nesta ação de formação compareceram 18 oficiais de todas as regiões do País, sendo de destacar a forte presença de Oficiais da Região Autónoma dos Açores, o que contribuirá para um maior dinamismo na competição nesta importante região do País.

As alterações ao regulamento, princípios do julgamento, a escala de treino, o estudo dos andamentos e apreciação de casos práticos foram algumas das matérias abordadas nesta formação, que terminou com o julgamento de uma prova St. Georges.

Exclusivamente on-line, esta formação foi mais um passo para a edificação do projecto E-Academy FEP, que terá continuidade, no futuro muito próximo, com uma formação ministrada por Katrina Wuest, Juiz Internacional 5*.