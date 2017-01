17 Machos admitidos ao Livro de Adultos da Raça Lusitana (VÍDEO) 30 Janeiro, 2017 12:41

Decorreu este sábado (28/01) no picadeiro da Lusitanus na Golegã, a primeira concentraçao de machos para Admissão de Garanhões ao Livro de Reprodutores da Raça Lusitana 2017.

Dos 21 machos apresentados, 17 foram admitidos ao Livros de Adultos da Raça Lusitana.

«Embaixador da Brôa» (Oceano x Única da Brôa por Peninsular) do criador e proprietário Manuel Tavares Veiga foi inscrito no Livro de Adultos com a pontuação mais elevada, 73,50 pontos.

RESULTADOS

Embaixador da Brôa – criador e proprietário Manuel Tavares da Veiga – 73,50 pontos

Elegante Plus – criador e proprietário Dressage Plus – 73,25

Fenix de Tineo – criador e proprietário Juan Manuel Cordeiro – 72,75

Gran Soberano MT – criador e proprietário José Filipe Guerreiro dos Santos – 72,25

Guadiana Caniceira – criador Herdade da Caniceira – proprietário Augusto Norberto (Casa Olival) – 71,25

Impar II – criador e proprietário Sociedade das Silveiras – 71,25

Goez – criador Cooperativa Agric. Sra. Boa Nova – proprietário Diogo Santa Marta – 71,00

Gamo – criador e proprietário António Castro Pereira Palha – 70,75

Hábil da Brôa – criador Manuel Tavares da Veiga – proprietário Juan Gobian – 70,50

Fevereiro – criador e proprietário Coudelaria de Alter – 70,50

Fiologista – criador Sociedade Agrícola Fonte do Pinheiro – proprietário Soc. Agrícola Vale da Adega – 69,25

Habibe – criador José Correia Leite – proprietário Sabine Rolfs – 68,50

Vendaval – criador e proprietário Coudelaria Oliveira e Sousa – 66,75

Filosofo – criador e proprietário Coudelaria Abbatiale – 66,25

Convencido – criador e proprietário João Ricardo Sousa e Silva – 66,00

Iónico FS – criador e proprietário Casa Agric. Ferreira e Sebastião – 65,75

Honroso – criador e proprietário José e João Veiga Maltez – 64,75