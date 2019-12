16ª Romaria a Cavalo Estremoz – Vila Viçosa 22 Dezembro, 2019 19:03

A Associação Hípica de Estremoz organizou, no passado dia 08 de Dezembro de 2019, dia da Imaculada Conceição, padroeira de Portugal e padroeira de Vila Viçosa, a 16ª Romaria a Cavalo Estremoz – Vila Viçosa.

A Romaria teve início pelas 09h, com partida do Rossio Marquês de Pombal, passando pela Freguesia de Arcos e com almoço no Pavilhão Multiusos de Borba, gentilmente cedido pela Câmara Municipal de Borba. Pelas 14h30 iniciou-se a segunda parte da Romaria, com destino a Vila Viçosa para posteriormente, pelas 15:30h, os Romeiros integrarem a procissão a cavalo, junto ao Seminário de Vila Viçosa.

Participaram na Romaria 104 conjuntos, amantes de cavalos oriundos dos mais diversos pontos do país.

Como é usual, foram atribuídos 3 prémios:

– Melhor Conjunto à Portuguesa – Francisca Esquível, com eu seu cavalo Timtim – Voucher Vila Galé Hotéis

– Melhor Cavalo Lusitano – Índio (propriedade do Sr. Joaquim Serrano) – Voucher Solar dos Mascarenhas (Vila Viçosa)

– Melhor Atrelagem – O conjunto do Sr. Eusébio Oliveira com seu cavalo frísio de seu nome Thomas – Voucher Monte do Vale (Turismo Rural na Aldeia da Terrugem)

Foi também atribuído um prémio ao Sr. António Grilo, uma Garrafa Magnum (1.5L) gentilmente cedida pela Adega Tiago Cabaço Wines, pois veio trajado à Campino, sendo esta a sua profissão, enaltecendo não só o seu trabalho mas também por durante 23km não ter largado a sua vara que é o seu instrumento de trabalho diário (excepto para o almoço, claro).

A Associação Hípica de Estremoz agradece a todos os participantes por estarem presentes em mais um ano de Romaria, aos patrocinadores (entidades públicas e privadas) que muito ajudam para que a Romaria continue a ter o êxito que tem tido durante todos estes anos e aos colaboradores e amigos, pois sem eles não seria possível a realização deste evento. Agradecemos também à comunicação social, nas suas mais variadas formas a ajuda que nos deram na sua divulgação.

Desejamos a todos os cavaleiros, amigos dos cavalos e a todas as entidades e colaboradores um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.

E até para o ano!