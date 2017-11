14 Cavaleiros portugueses a competir além-fronteiras

Este fim-de-semana são 14 os cavaleiros portugueses que saltam no estrangeiro a representar a bandeira das quinas.

CSI3* MAASTRICHT (Holanda) de 9 a 12 de Novembro de 2017

LUCIANA DINIZ com Camargo, Isabeau e Lennox

Mais informações em:

www.jumpingindoormaastricht.nl

CSI2* OLIVA (Espanha) de 7 a 12 de Novembro de 2017

NUNO TIAGO GOMES com Disco e Joyeuse de Messitert

JOÃO PEDRO GOMES com Fonka

JOÃO PEREIRA COUTINHO com Dhalita, Folie du Balou e Baldano

CSI1* OLIVA (Espanha) de 7 a 12 de Novembro de 2017

JOÃO PEREIRA COUTINHO com Nelson du Biolay

CSIYH* OLIVA (Espanha) de 7 a 12 de Novembro de 2017

JOÃO PEDRO GOMES com Ashes and Snow, Hong Kong e Malavaletto P

Mais informações em:

www.metoliva.com

CSI2* MIJAS (Espanha) de 7 a 12 de Novembro de 2017

LUIS SABINO GONÇALVES com Acheo di San Patrignano, Dom Misteur S, Dominka van de Lucashoeve, Hilde Imperio Egipcio, Teck de Riverland, Unesco du Rouet e Volver de la Vigne

DUARTE SEABRA com Alentejo, All About Fernhill, Faultaire Famaguda, Twix v Overis Z e Vip de Clamens

HUGO TAVARES com Chilhac de Macheco, Kiss Sobral da Costa, Phebus du Fief e Tattinger de Altube

GUILHERME LUCAS ROSADO com Abalia, Frizzle Zizzle, Up du Salbey e Vegas du Chai

MARTIM PORTELA MORAIS com Inco van den Bisschop

RUBEN PEREIRA GOMES com Quatro Z, Tresor Derick, Ultimo de Vains, Ulysse de Ravalet, Un Amour des Lacs e Vanessa

MAGDA SOARES com Decoltaire

CSIYH MIJAS (Espanha) de 7 a 12 de Novembro de 2017

RUBEN PEREIRA GOMES com Balzane de Seves e Brahman un Prince

Mais informações em:

www.costadelsoltour.com

CSI3* OPGLABBEEK (Bélgica) de 9 a 12 de Novembro de 2017

RODRIGO GIESTEIRA ALMEIDA com Hassan van de Wittemoere, Isolde vd Heffinck e Jamal vd Heffinck

CSI1* OPGLABBEEK (Bélgica) de 9 a 12 de Novembro de 2017

RODRIGO GIESTEIRA ALMEIDA com Umea de Blondel

GONÇALO BOURBON com Calorie vh Marienshof Z

Mais informações em:

www.sentowerpark.com

CSI1* CAVAN (Irlanda) de 10 a 12 de Novembro de 2017

MARIA VOZONE VILAR com Crin d’Or

Mais informações em:

www.cavanequestrian.com