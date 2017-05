10ª Edição CSI* Ponte de Lima é já este fim-de-semana 9 Maio, 2017 18:41

Ponte de Lima volta atrair as atenções, com mais uma edição do Concurso de Saltos Internacional.

A 10.ª edição deste evento equestre de características únicas acontece no próximo fim-de-semana, de 12 a 14 de Maio, na Expolima.

Este Concurso de Saltos Internacional, com presenças já asseguradas de cavaleiros do Brasil, Espanha, Noruega, Suécia e Portugal é já uma forte referência no panorama nacional e internacional. Com cerca de €25.850 de dotação, estão reservados para o Grande Prémio €6.000. O vencedor do Grande Prémio Município de Ponte de Lima vai receber o prémio pecuniário de €1.500.

Do programa constam 18 provas com destaque para o Pequeno Grande Prémio a disputar no sábado à tarde e para o Grande Prémio no domingo. Serão também organizadas 6 provas nacionais, 2 por dia destinadas à juventude. Os percursos estão a cargo dos chefes de pista espanhóis, Francisco de Asis Benitez Sanchez e Joaquin Poves Martinez.

Ponte de Lima aposta num conjunto de eventos equestres de projecção internacional, sendo que o Grande Prémio é patrocinado pelo Município de Ponte de Lima, com o objectivo de fortalecer a marca Ponte de Lima, Destino Equestre Internacional.

As entradas serão gratuitas.