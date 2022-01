Morreu «Mustang» cavalo estrela de Luís Rouxinol e Luís Rouxinol Jr.

A notícia foi dada pelos dois cavaleiros, através das redes sociais na passada terça-feira (03).

“Hoje deixou-me um grande companheiro … o mais especial, pois foi com ele juntamente com o Dólar que dei os primeiros passos e que me estreei em praça. MUSTANG… um cavalo que marcou uma época, que nenhum aficionado ficou indiferente a cada presença sua em cada praça por este país fora. Atrevo-me a dizer que talvez fosse o cavalo mais popular, em que até na praça mais longe deste país sabiam o teu nome … Morreste de Velhinho, chegaste quase aos 30 anos … que guerreiro !!!Tantos triunfos que deste ao meu pai, tantos troféus que conquistaram juntos, tantas atuações que eu em criança vibrei com vocês os dois … Que Dupla… Fizeste a tua despedida no dia 10 de Junho de 2012 em Santarém, comigo, na corrida de comemoração dos 25 anos de alternativa do meu pai. E que último ferro meteste … que pôs a praça em alvoroço, a maior de Portugal, uma praça á tua altura. Descansa em paz meu fiel amigo, OBRIGADO POR TUDO O QUE DESTE A TODOS NÓS! Os verdadeiros heróis nunca morrem, permanecem vivos na nossa mente e no nosso coração… SEMPRE!”, referiu Luís Rouxinol Jr.

