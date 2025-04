10 Cavalos Nascidos em Portugal entre os 100 Melhores do Mundo

A FEI (Federação Equestre Internacional) supervisiona cerca de 70 rankings e classificações oficiais em várias disciplinas equestres, incluindo rankings mundiais mensais para atletas, cavalos, conjuntos e categorias juvenis.

No ranking mundial FEI de cavalos de Dressage (CDI3*/CDIO3* – Nº 291, de 31/03/2025, abrangendo resultados validados de 01/08/2024 a 31/03/2025), dez cavalos nascidos em Portugal conquistaram lugares de destaque entre os 100 melhores do mundo.

Confira a seguir os nomes e posições desses representantes lusitanos:

🥇 7º lugar – Zonik Plus (Glock’s Zonik x Hohenstein)

Criador: Dressage Plus

Cavaleiro: Justin Verboomen (Bélgica)

Pontuação: 1.568 pts

🏅 35º lugar – Hit Plus (Breton Woods x Platina Plus)

Criador: Dressage Plus

Cavaleira: Maria Caetano (Portugal, olímpica)

Pontuação: 1.276 pts

🏅 39º lugar – Imperador dos Cedros (Rubi AR x Cortiça por Hostil)

Criador: Coudelaria Quinta dos Cedros

Cavaleira: Fie Kristine Skarsoe (Luxemburgo)

Pontuação: 1.265 pts

🏅 43º lugar – Gladiador do Lis (Peralta Pinha x Alteza do Lis por Spartacus)

Criador: Coudelaria Flor do Lis

Cavaleiro: José Garcia Mena (Espanha)

Pontuação: 1.246 pts

🏅 61º lugar – Irão (Rubi x Oxalis da Meia Lua por Xaquiro)

Criador: Pedro Ferraz da Costa

Cavaleira: Rita Ralão Duarte (Portugal, olímpica)

Pontuação: 1.162 pts

🏅 66º lugar – Gavião dos Cedros (Rubi x Ufana por Hostil)

Criador: Coudelaria Quinta dos Cedros

Cavaleiro: Alejandro Asencio Mendez (Espanha)

Pontuação: 1.154 pts

🏅 68º lugar – Jota das Figueiras (Épico das Figueiras x Farra das Figueiras por Peralta Pinha)

Criador: Sociedade Quinta das Terras

Cavaleiro: Claudio Castilla Ruiz (Espanha)

Pontuação: 1.151 pts

🏅 75º lugar – Fogoso Campline (Rico x Amélia por Rajá)

Criador: Coudelaria Torres Vaz Freire

Cavaleiro: Renderson Silva de Oliveira (Brasil)

Pontuação: 1.132 pts

🏅 95º lugar – Limbro da Hermida (Zimbro x Zarzuela por Oficial)

Criador: Quinta da Hermida

Cavaleiro: Vasco Mira Godinho (Portugal)

Pontuação: –

🏅 99º lugar – Mala Skala’s Hermes (Assírio d’Atela x Duquesa do MT por Quarteto da Broa)

Criador: Coudelaria Monte da Tramagueira

Cavaleira: Fie Kristine Skarsoe (Luxemburgo)

Pontuação: 1.068 pts

A presença expressiva de cavalos nascidos em Portugal neste ranking mundial reforça a qualidade da criação nacional e o talento de cavaleiros e criadores portugueses no cenário internacional da Dressage.

Parabéns a todos os envolvidos por este marco impressionante!

Confira o ranking AQUI