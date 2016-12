01/01/2017 – Começam as qualificativas para os JEM 2018 22 Dezembro, 2016 9:45

Já temos em vista os Jogos Equestres Mundiais 2018 que vão decorrer entre 10 e 23 de Setembro em Tryon, EUA. As qualificativas para este evento começam para todas as modalidades no dia 1 de Janeiro de 2017.

Os critérios de classificação para a Dressage ainda não são conhecidos. Porém, sabemos que haverá equipas de 4 cavaleiros e 4 cavalos com 1 conjunto a ser descartado. Espera-se que os critérios terão uma pontuação máxima de 64% num CDI3* ou numa categoria superior. Cada país decidirá os requisitos para os seus próprios cavaleiros.

O Centro Equestre Internacional de Tryon organiza por ano cerca de 40 eventos e já começou com a preparação para os JEM. Cerca de 840 cavalos de todas as disciplinas viajarão para o local do evento. Em Dressage teremos 90 cavalos no total o que significa menos 10 do que na edição prévia na Normandia. Mesmo assim são mais um terço do que em Lexington em 2010.

Lexington, foi a primeira edição dos jogos fora da Europa desde que se realizaram pela primeira vez em Estocolmo em 1990.

CRS