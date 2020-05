ParisLongchamp: Corridas de cavalos regressam esta segunda-feira

As corridas de cavalos regressam esta segunda-feira em França, depois de terem sido suspensas durante oito semanas devido à pandemia do coronavírus. Este desporto regressa à porta fechada com uma reunião em ParisLongchamp.

Um encontro de 10 corridas, que começa às 09:55 BST, conta com o vencedor do Derby francês do ano passado, Sottsass, e o invicto Victor Ludorum.

As corridas britânicas esperam recomeçar ainda este mês, mas vão precisar da aprovação do governo.

As corridas continuaram sem espectadores, e com protocolos de distanciamento social, em algumas pistas nos Estados Unidos, Austrália e Hong Kong.

Outros desportos em França continuam suspensos, mas as corridas de cavalos vão recomeçar após reuniões com funcionários do governo.