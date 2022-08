Apostar no cavalo certo: Sorte ou estratégia?

Está um dia de sol maravilhoso, é sábado, dia de corrida de cavalos e um apostador amante deste desporto decide dirigir-se ao hipódromo para umas horas de entretenimento. Ao chegar cedo, aproveita para avaliar os cavalos, olha-os nos olhos para sentir a aura de cada um deles, e tenta perceber qual está com a maior fome de vencer. Após uma análise cuidadosa e de perceber as rotinas de cada um dos cavalos e respectivos tratadores, decide apostar na vitória do puro sangue inglês, o cavalo que inclusive era o favorito à vitória para as casas de apostas. A meio da corrida, o puro sangue inglês tropeçou e no final acabou por ganhar o puro sangue árabe, o cavalo que teoricamente teria as menores chances de vitória. O apostador ficou triste por ter perdido, mas sabe que tomou a decisão mais informada possível para maximizar a sua probabilidade de vitória e que no longo prazo, a sua estratégia acabará por dar frutos.

Tal como nas corridas de cavalos, este exemplo pode estender-se aos restantes desportos do mundo das apostas online. Conte com o guia (https://www.casinos-portugueses.pt/apostas) do Casinos Portugueses para o ajudar a saber mais sobre apostas e criar a sua estratégia.

Existem inúmeros fatores que poderão ter influência no seu sucesso no mundo das apostas desportivas online. Começando pelo vocabulário muito próprio desta indústria. É imperativo se que familiarize com os diferentes conceitos como odds, live bets ou cash out antes de começar a apostar de forma a que consiga tirar o máximo partido da sua atividade neste mercado. Após estar confiante sobre o seu conhecimento teórico quanto aos diferentes conceitos, é importante que escolha o seu desporto de eleição para apostar. Para tal, para além da paixão que possa ter pela modalidade, deve assegurar-se que detém conhecimentos fortes sobre a mesma para que possa fazer análises completas sobre um determinado evento da modalidade onde queira apostar. Desta forma, estará a aumentar as probabilidades de sucesso das suas apostas. É igualmente importante que defina limites monetários para as suas apostas. Comece por testar as suas estratégias com montantes mais simbólicos, para que consiga ganhar confiança nas mesmas e fazer crescer a sua banca de forma consistente.

Por fim, mas não menos importante, é necessário que escolha o casino online ideal, adaptado às suas necessidades, para realizar as apostas. Escolha um casino que esteja legalizado e licenciado para operar em Portugal. Para tal, terá de escolher um que tenha a licença do SRIJ (https://www.srij.turismodeportugal.pt/pt/). Ao escolher um dos casinos presentes na lista das melhores casas de apostas em Portugal que o Casinos Portugueses elaborou para si, terá a garantia de que irá jogar num operador devidamente licenciado, legal e 100% seguro.

Acima de tudo, esta deve ser uma atividade de lazer. Para saber mais sobre o jogo responsável, poderá consultar a página criada para o efeito no site do SRIJ (https://www.srij.turismodeportugal.pt/pt/jogo-responsavel/politica-de-jogo-responsavel/) que contém inúmeras dicas para prevenir a prática do jogo compulsivo.

Eventos extraordinários e pouco prováveis poderão sempre ocorrer mas lembre-se que com uma boa estratégia, estará sempre um passo mais perto da vitória.