“Vamos pôr a segurança na moda”, Silvia Rizzo explica…

“A segurança é a nossa prioridade número 1!” afirma Silvia Rizzo, quando descreve a sua longa parceria como embaixadora da marca KEP ITALIA.

KEP ITALIA dedica especial atenção à Segurança: antes de fabricar um capacete, o Departamento de Segurança submete o novo produto a uma série de testes necessários de forma a revelar com o máximo de rigor o real potencial de protecção oferecida.

Silvia é bem conhecida no mundo equestre como embaixadora da moda, portanto com KEP ITALIA pode juntar segurança e moda.

KEP ITALIA oferece a possibilidade de personalizar o capacete a seu gosto, e Silvia está disponível para o ajudar oferecendo sugestões para tornar o capacete mais atractivo.

Tem também a possibilidade de escolher entre os vários estilos, cores, correias e juntar o seu logo, bandeira e até a sua assinatura.

“A moda é a minha paixão e graças à KEP ITALIA, que se preocupa com a minha segurança, posso criar o meu estilo próprio. Podemos expressar quem somos através do nosso estilo mas sempre protegidos!”

Pode entrar em contacto com Silvia Rizzo por email: info@hofmarabunta.com ou

através da sua página no FB “Hof Marabunta” com mais de 300.000 seguidores.