Tóquio2020: Alemanha leva ouro por equipas – Portugal em 8º lugar (ACTUALIZADA) 27 Julho, 2021 17:23

A Alemanha conquistou esta terça-feira a 14ª medalha de ouro por equipas na dressage dos Jogos Olímpicos Tóquio, fechando a participação das três cavaleiras com uma pontuação de 8.178.00 por cento.

A equipa alemã era composta por Jessica von Bredow-Werndl com TSF Dalera, Isabell Werth com Bella Rose 2 e Dorothee Schneider com Showtime.

O segundo lugar do pódio foi ocupado pelos Estados Unidos, com uma pontuação de 7.747 por cento, e o bronze por equipas foi conquistado com um global de 7.723 por cento pela Grã Bretanha.

Por equipas, Portugal alcançou o oitavo lugar com diploma olímpico (6.965.50) entre 15 equipas. Na composição da pontuação portuguesa contaram as exibições de Rodrigo Torres com Fogoso (2.458,50), Maria Caetano com Fenix de Tineo (2.260) e João Torrão com Equador (2.247).

Para a competição individual, passam à final (GP Freestyle) esta quarta feira, os 18 melhores cavaleiros do Grande Prémio, incluindo o cavaleiro português Rodrigo Torres com Fogoso.

Resultados do GP Especial

Resultados completos AQUI

Ordem de Entrada Grande Prémio Freestyle AQUI

Resultados – Equipas