Protocolo de Cooperação para projecto de investigação científica dedicado ao Garrano 25 Janeiro, 2021 9:58

O Município de Viana do Castelo estabeleceu um protocolo com a Junta de Freguesia de Montaria, o Instituto do Cavalo e da Equitação Portuguesa e a Associação O Caminho do Garrano, para assegurar o desenvolvimento de um projeto de investigação científica sobre equinologia, assente na raça autóctone Garrano, que se encontra presente na Serra d’Arga em estado semisselvagem.

Este projeto de investigação científica sobre equinologia irá dar continuidade às investigações iniciadas em 2016 através das Universidades de Kyoto e Sorbonne-Nouvelle. Pretende também contribuir para a valorização do património local nos vários domínios materiais e imateriais, sobretudo através da dinamização do ecoturismo sustentável e do turismo científico.

Esta parceria entre entidades visa ainda contribuir para o desenvolvimento de outros projetos associados, nomeadamente na dinamização do projeto “Percursos do Homem e do Garrano” e na execução do projeto “Vilas e Aldeias equestres entre Arga e Lima”.

Esta colaboração permitirá ao Município o desenvolvimento de atividades científicas em torno da estação internacional de observação da Serra d’Arga, o que irá contribuir para o reconhecimento e a valorização desta importante raça autóctone e também para o reconhecimento da Serra d’Arga e da freguesia da Montaria como o local privilegiado para a manutenção desta raça em estado semisselvagem.

Este protocolo permitirá ainda o desenvolvimento de atividades ligadas ao ecoturismo, tais como a observação dos garranos e os passeios em garrano através de percursos equestres criados e a criar.

Possibilitará também estabelecer novas relações de parceria para a implementação de um Diploma Universitário em Equinologia com a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

Para dinamizar este projeto de investigação científica, o Município de Viana do Castelo atribui à Associação O Caminho do Garrano um apoio financeiro de 19.200 euros, a transferir mensalmente no montante de 1.600 euros.

