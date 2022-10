Melbourne Cup | A famosa corrida australiana está de volta

Com mais de 150 anos de existência, a Melbourne Cup é uma corrida de cavalos puro-sangue ao longo de três mil e duzentos metros e, como sempre, terá lugar na primeira terça-feira de novembro, ou seja, dia 1 de novembro de 2022.

A prova é conhecida na Austrália como “A corrida que faz parar a nação”, é sinónimo de feriado no país e é um evento social, desportivo e que rende milhões de euros anualmente. A edição de 2020, conquistada por Twilight Payment, movimentou mais de 220 milhões de dólares em apostas, apenas em solo australiano.

Se tiver interesse em ver quem são os favoritos à conquista da edição deste ano, pode dar uma vista de olhos em https://betting.com/pt/corridas-de-cavalos, onde pode consultar odds especiais e escolher a casa de apostas certa para a Melbourne Cup 2022.

Neste momento, os grandes favoritos à vitória são Loft e Deauville Legend. Em termos estatísticos, os cavalos que partem como principais candidatos têm uma probabilidade de 20% de saírem vencedores. Porém, o último favorito a vencer a corrida foi Fiorente, na edição de 2013. Na edição do ano passado, Incentivise era apontado como o provável vencedor, mas terminou na segunda posição, apenas atrás de Verry Elleegant.

Outra estatística interessante prende-se com o lugar de saída: a barreira 5 é a mais bem sucedida da competição, tendo sido o lugar de partida de oito vencedores.

A corrida é um dos grandes momentos do ano na equitação, trazendo consigo lendas e histórias de superação.

Desde a primeira edição, em 1861, que a Melbourne Cup cativou todo um país em torno das corridas de cavalo e Flemington Racecourse passou a ser um local de culto na Austrália. Archer, o puro-sangue australiano a venceu as duas primeiras corridas em 1861 e 1862 e tornou-se uma lenda do desporto, estando no Hall of Fame das corridas australianas.

Makybe Diva é mais uma das lendas da competição, a égua venceu as edições de 2003, 2004 e 2005, sendo o único cavalo a conquistar três Melbourne Cup e a única fêmea a vencer por mais de uma vez a prova.

O recorde da corrida foi estabelecido por Kingston Rule, em 1990, com Darren Beadman como jockey e com um tempo de 3:16:30.

A edição de 2015 marcou a primeira vitória de uma jockey, com Michelle Payne a levar Prince of Penzance à conquista da taça.

Um dos momentos mais tristes da prova ocorreu em 2014, quando Admire Rakti, grande favorito à conquista, sofreu uma falência cardíaca aguda e acabou por falecer nos estábulos de Flemington Racecourse.

Para terminar, uma curiosidade: A famosa prova tinha, originalmente, a distância de 3,219 metros (duas milhas) mas, com a adoção do sistema métrico por parte da Austrália, foi reduzida para os atuais 3,200 metros (1,740 milhas).

Assim, e no feriado do dia 1 de novembro, não se esqueça de assistir à Melbourne Cup 2022, que terá início marcado para as três da tarde de Melbourne, cinco da manhã em Portugal Continental.