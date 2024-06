Desporto equestre em Portugal: esta indústria ainda move milhões?

Saiba quanto fatura a indústria do cavalo em Portugal, quais os eventos equestres mais importantes e a força dos sites de apostas no hipismo

Desporto equestre em Portugal: qual a dimensão deste setor?

Em Portugal, as notícias de desporto galopam entre o futebol, o ténis e, de vez em quando, a Fórmula 1. Mas há ainda uma modalidade apaixonante, capaz de mover multidões, sempre esquecida: o desporto equestre. São cerca de 25 milhões de receitas por ano e cerca de 29 mil explorações, em território nacional. Para provar que a economia do cavalo ainda está aí para as curvas, continue a ler o artigo. Vamos contar-lhe todos os factos que tornam o desporto equestre bem relevante para a economia nacional. E não só exclusivamente para um qualquer site de apostas em Portugal.

O lado federado do desporto equestre

Quem pensa que o desporto equestre foi feito só para sites de apostas, fins de semana ou passeios de turismo, desengane-se. Portugal tem mesmo uma federação dedicada a este desporto: a Federação Equestre Portuguesa. É esta entidade que representa o desporto equestre no país, contando com várias associações e clubes. A Federação abarca todas as disciplinas mais importantes do desporto equestre. Por isso, graças ao trabalho deste organismo, Portugal tem uma gestão séria e profissionalizada nas seguintes disciplinas:

Obstáculos;

Dressage e Paradressage;

C.C.E.;

Raides;

Atrelagem;

Equitação de Trabalho;

TREC;

Horseball;

Inter-Escolas.

Ao todo, a Federação contabiliza oito mil atletas federados e mais de mil treinadores.

Corridas de Cavalos

Além do seu lado federado, o desporto equestre oferece-nos corridas diárias e partidas rápidas para apostar. Juntando a tradição à adrenalina da competição, o desporto equestre torna-se assim bem atrativo para os apostadores, desde os tempos mais remotos. Contudo, as corridas de cavalos carecem de regulamentação no nosso país. Por isso, num site de apostas em Portugal – ou melhor, a partir de Portugal –, só é possível apostar em corridas estrangeiras. Uma lacuna que os apaixonados por cavalos esperam ver resolvida em breve.

Eventos de desporto equestre em Portugal

Nos últimos anos, os fãs de cavalos viram o seu hobby ganhar uma nova dimensão. Em 2023, por exemplo, realizou-se o primeiro Horse Economic Forum em Portugal. O evento aconteceu em Alter do Chão e promoveu a economia do cavalo em várias dimensões, por vezes ignoradas.

A iniciativa soma-se a outras que já são recorrentes no nosso país e que praticamente dispensam apresentações. Estes são os três eventos de desporto equestre mais famosos do país:

Festival Internacional do Cavalo Lusitano, um evento que junta criadores, donos e amantes do Cavalo Lusitano. Inclui Concursos de Modelo e Andamentos, Ensino, Equitação de Trabalho, Equitação à Portuguesa e um Espetáculo exclusivo dedicado ao Cavalo Lusitano; Feira Nacional do Cavalo , também conhecida por Feira da Golegã. Mais uma vez, o cavalo Puro-Sangue Lusitano é o rei da festa. Todos os anos, a feira atrai milhares de curiosos, que aí assistem a demonstrações e compram produtos típicos da região; Feira do Cavalo, em Ponte de Lima. A vila limiana apresenta-se como “Destino Equestre Internacional”, num concelho em que os cavaleiros abundam e os populares não resistem às técnicas que os profissionais mostram com os seus cavalos.

Sob a premissa de que o setor equestre engloba muito mais do que se imagina, reuniram-se agentes nacionais e internacionais para discutir o desporto, o turismo, o seu impacto na saúde e, ainda, a cultura. Sem dúvida, um passo importante no reconhecimento desta indústria e que, quem sabe, ajudará a trazer as corridas de cavalos para um site de apostas em Portugal.

Turismo Equestre em Portugal

Mesmo sem um site de apostas em Portugal para apostar em corridas de cavalo, este mundo atrai turistas nacionais e estrangeiros ao nosso país. Os viajantes aproveitam não só para conhecer Portugal, como também para experimentar desportos equestres. E, segundo o Anuário do Cavalo, os agentes de turismo estão a dar resposta a essa procura, oferecendo:

Passeios a cavalo;

Estágios de aperfeiçoamento;

Hipoterapia;

Passeios de charrete;

Aulas de equitação;

Batismo equestre.

Ainda de acordo com a mesma fonte, os turistas que procuram o desporto equestre são tipicamente femininos, têm entre 25 e 50 anos e possuem rendimentos médio-altos.

Portugal nos Jogos Olímpicos com desporto equestre

Sabia que a primeira medalha olímpica de Portugal foi ganha no desporto equestre? Estávamos em 1924 e já então os portugueses mostravam a força dos seus cavalos, na prova de hipismo. Em 1936, chegava mais um Bronze, na prova de saltos por equipas. Um feito que se repetiria em 1948, em Londres.

Com o trabalho da Federação Equestre Portuguesa, os atletas nacionais trabalham diariamente para conseguir representar o nosso país no maior evento de desporto do mundo. Por isso, a cada quatro anos, altura em que ocorrem os Jogos Olímpicos, a esperança renova-se. Afinal de contas, é um orgulho não só mostrar as cores da nossa bandeira ao mais alto nível, como também colocar nas bocas do mundo os equídeos autóctones: Puro-Sangue Lusitano, Garrano e Sorraia.

E, claro, sempre que se aproxima esse grande evento, pelo menos um site de apostas em Portugal poderia vibrar com o hipismo. Estaremos a perder uma fonte de rendimento?

Conclusão

O desporto equestre pode passar despercebido na comunicação social, mas ninguém pode negar o seu peso na economia nacional. Apesar de ainda não estar presente nem que seja num só site de apostas em Portugal, a indústria ainda move milhões, quando lhe somamos os eventos e o turismo. Por outro lado, é importante não esquecer que o desporto equestre é algo bem sério no país: temos atletas federados, capazes de nos representar nos Jogos Olímpicos e que devemos valorizar. Porque, ao valorizá-los, estamos também a dar crédito às nossas raças de equídeos únicas e inconfundíveis.