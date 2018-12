Curiosidades: como escolher o nome do cavalo e algumas ideias interessantes 28 Dezembro, 2018 11:23

O processo de escolher o nome do cavalo pode ser natural algumas vezes, mas por outras tende a ser longo e repleto de dúvidas. É preciso pensar em vários detalhes, tais como a raça, a personalidade, a linhagem, a cor e a disciplina, etc.

Seja para corridas oficiais ou para ficar no seu estábulo, há algumas dicas interessantes que podem facilitar esse processo de escolha.

Para registar o cavalo de corrida oficialmente

É preciso ter em consideração algumas questões que incluem o número de letras, linhagem, início do nome com letra específica e muitas outras. Também não é adequado tentar registá-lo com os mesmos dizeres de outro cavalo icónico, como o incrível “Frankel” ou o espetacular “Secretariat“.

No momento de escolher o nome para registar, considerar as tradições com a família do cavalo pode ser uma boa ideia, pois é sempre interessante incluir valor sentimental nessa decisão.

Se o cavalo for designado para as corridas, o recomendado é escolher um nome que chame a atenção das pessoas, mas é bom lembrar-se que o apresentador equestre precisa de saber pronunciá-lo. Afinal, não faz muito sentido nomear o cavalo se ninguém consegue chamá-lo como deveria.

Geralmente o cavalo puro-sangue tem o limite de até 18 letras para ser nomeado. Além disso, é explicitamente recomendado que o animal não seja chamado por nenhuma linguagem vulgar. O nome pode ser engraçado e criativo para si, mas precisa de ser um pouco formal.

Outros detalhes como nome que não divulgue marcas empresariais e nome de pessoas vivas sem a devida autorização também precisam ser tidos em consideração.

Portanto, com todas estas dicas, o ideal é ser criativo nessa definição, porém, deve ter cuidado com certos pormenores que podem desclassificar a sua ideia.

Nomes informais para o cavalo

Fora das competições de corridas, o cavalo pode ser chamado por outro nome no estábulo. Se o cavalo não for destinado para provas federadas, o proprietário tem mais liberdade de escolha.

Na escolha do nome informal, o dono pode inovar e deixar a imaginação fluir. Uma ideia interessante é explorar características do país ou tradições locais. Alguns cavalos americanos são chamados de “casino”, pois trata-se de uma tradição muito arreigada na cultura popular americana. Outros cavalos canadianos também são inspirados em nomenclaturas de região, como “Quebec”, “Yukon”, “Alberta”, etc.

Colocar alcunhas de pessoas famosas é algo que muitos donos de cavalos fazem na altura de dar o nome de maneira informal e esta é sempre uma alternativa boa quando não existem muitas ideias.

Pensar no que torna o seu cavalo especial e único também não deixa de ser uma grande dica para acertar nesse nome.

Alguns outros exemplos

Para facilitar na escolha do nome do seu novo cavalo, há alguns exemplos para se inspirar. Cavalos famosos, como “Seattle Slew”, utilizam referências lógicas e interessantes. O cavalo vencedor da Tríplice Coroa de 1977, o seu primeiro nome é de sua cidade em que nasceu e a palavra «slew» remete-se a pântano.

Alguns outros nomes de cavalos campeões como “Wise Dan”, “Northern Dancer” e “Alysheba” têm significados diferentes, mas todos com um propósito único.

Existem sites especializados em nomes de cavalo, a maioria deles em inglês. O Horse and Horse Information oferece uma lista completa com mais de 500 exemplos com ideias irlandesas, canadianas, americanas, portuguesas, etc.

Outro site óptimo para tal é o Horse Name Generator, que permite escolher nome para estábulo de maneira randómica com diversas opções.

Não esqueça o bom senso

Talvez este seja o tópico mais importante no momento de escolher o nome do cavalo. Pode ser engraçado ou atencioso, mas a escolha não pode ofender ninguém e, caso seja registado oficialmente para corridas, é necessário seguir as regras necessárias.

Outra dica relevante é não escolher o nome apressadamente. «É bom ter uma ideia qual o nome para o seu cavalo, mas não se precipite. Pense durante um dia ou dois até decidir, e lembre-se que interagir com o cavalo primeiro é mais importante do que o nome», refere o site Pet Helpful.

Todas as dicas e orientações são óptimas para ajudar a escolher o nome do cavalo, porém, lembre-se que a decisão final é sua.