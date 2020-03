As corridas de cavalos mais prestigiadas do Reino Unido 30 Março, 2020 6:00

O Reino Unido é o berço de algumas das corridas de cavalos mais prestigiadas do mundo, com campeões, treinadores e cavalos vindos de todos os cantos do país. Estes eventos proporcionam uma oportunidade para os britânicos vestirem-se a rigor e divertirem-se com os amigos enquanto assistem a algumas das melhores corridas do Reino Unido. De acordo com um estudo recente, 97% do dinheiro gasto em websites de apostas na Grã-Bretanha é apostado em corridas de cavalos, o que equivale a mais de 4 mil milhões de libras gastos anualmente pelos apostadores.

As corridas estão acessíveis ao público em geral e decorrem em vários hipódromos de Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda. Neste artigo vamos enunciar quatro das corridas mais prestigiadas.

Royal Ascot

O Royal Ascot é um evento realizado no mês de Junho e estende-se por uma semana. Este evento tem a particularidade de reunir figuras de elite da sociedade, incluindo a rainha Elisabeth. Não obstante a elite seja presença assídua, este evento está acessível ao público em geral que pode assistir às empolgantes corridas de cavalos e também… ao ‘desfile’ de chapéus excêntricos!

Este evento histórico tem sido um dos favoritos de longa data dos monarcas há mais de 300 anos. Foi construído em 1711 sob ordens da rainha Anne e cresceu para atrair alguns dos maiores concorrentes nas corridas de cavalos, todos competindo por parte de uma bolsa enorme de 8 milhões de libras. O evento mais notável é, sem dúvida, a Gold Cup. Em 2016, foram ganhos mais de 6,5 milhões de libras em prémios durante todo o evento, a maioria na Gold Cup.

The Grand National

O Grand National é o favorito dos fãs apaixonados por corridas e é um tesouro nacional no Reino Unido. O evento estende-se por três dias e tem lugar no conhecido hipódromo de Aintree, nos arredores de Liverpool. O hipódromo foi construído em 1829 e, passado uma década, o Grand National estabeleceu-se neste local até aos dias de hoje.

Com 40 cavalos a disputar a grande corrida, é quase impossível prever quem arrebatará o primeiro lugar. Alguns dos maiores cavalos da história competiram no Grand National e, a cada ano, os fãs apostam milhões de libras em todo o país – incluindo fãs que não marcam presença no evento. Por exemplo, na grande corrida do ano passado os fãs apostaram mais de 150 milhões de libras na vitória do cavalo que se sagrou como vencedor nas corridas com mais de seis quilômetros, valor que excede em muito o montante ganho pelo jóquei que termina a corrida no primeiro lugar.

Segundo especialistas, cerca de 250 milhões de libras são apostadas todos os anos no Grand National, embora parte desse valor acabe de novo no bolso dos apostadores. Por mais divertido e empolgante que seja o evento, são criadas muitas oportunidades irresistíveis para apostadores com problemas com o jogo, ou até mesmo apostadores casuais, apostarem o seu dinheiro de forma impulsiva. Em abono da verdade, isto é igualmente válido para todos os eventos deste artigo. Aposte sempre de forma responsável.

The Cheltenham Festival

O Cheltenham Festival oferece 28 corridas emocionantes, distribuídas por quatro dias. O evento foi estabelecido em 1860, quarenta e cinco anos após a construção do hipódromo local. A cidade de Cheltenham é um exemplo por excelência da Grã-Bretanha clássica, e o hipódromo tem o seu «glamour». O mobiliário moderno e as instalações de ponta tornam-no num dos circuitos de corrida mais confortáveis para visitar e, com sorte, ganhar um pouco de dinheiro. O evento conta, em média, com 70.000 visitantes todos os anos.

O prémio pela vitória no Cheltenham Festival é um pouco menor que no Grand National, com a Gold Cup de Cheltenham oferecendo aos jóqueis a quantia de 350.000 libras pelo primeiro lugar. Porém, pode ganhar algum dinheiro no Cheltenham Festival sem andar a cavalo, pois até mesmo uma aposta pequena pode originar um ótimo retorno, se a sorte estiver do seu lado. No evento de 2019, um apostador levou para casa mais de 160.000 libras com apenas uma aposta de 2 libras.

The Ladbrokes Trophy

O Ladbrokes Trophy é relativamente novo em comparação com outros grandes eventos, tendo sido estabelecido apenas em 1957. Originalmente o evento teve o nome de Hennessy Cognac Gold Cup, em homenagem à principal patrocinadora da corrida, Peggy Hennessy, que venceu a primeira corrida com seu garanhão, Mandarin. Realizado pela primeira vez em Cheltenham o evento mudou-se para Newbury, três anos após a primeira corrida.

O Ladbrokes Trophy é um evento de um dia e com um prémio total de 250.000 libras. O primeiro lugar na corrida principal rende ao jóquei um valor em torno das 150.000 libras, prémio que já foi ganho por alguns dos jóqueis mais bem-sucedidos do mundo, tal como Ruby Walsh e John Francome. Um cavalo, chamado Many Clouds, fez recentemente história ao ser o primeiro a vencer o Ladbrokes Trophy e o Grand National em dois anos consecutivos, 2014 e 2015.