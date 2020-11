As corridas de cavalos em Portugal e as apostas possíveis nestes eventos 6 Novembro, 2020 7:39

Muitos dos sites onde se podem fazer apostas, têm normalmente apostas desportivas relacionadas com futebol. Mas existem outro tipo de apostas que são normalmente esquecidas, e que são também aquelas que dão bastante dinheiro.

As apostas em corridas de cavalos são aquelas que atualmente podem ser feitas através do seu computador ou no seu telemóvel, em eventos que podem ocorrer em todo mundo.

As casas de apostas que permitem apostar em corridas de cavalos e permitem também apostar em outros eventos desportivos, como o futebol, no entanto as estatísticas mostram que as pessoas que querem apostar em corridas de cavalos, pela adrenalina que isso dá.

As apostas em corridas de cavalos

Hoje em dia as apostas são feitas apenas relativas a jogos no estrangeiro, uma vez que Portugal não tem um hipódromo capaz de cumprir as exigências dos jogos que são feitos e da forma de apostar.

De acordo com dados estimados, disponibilizados em 2019 sobre este setor, estamos a falar de montantes na ordem dos 300.000 Euros ao ano que circulam nestas casas de apostas.

A história das corridas de cavalos em Portugal

Neste momento a única organização conhecida de forma nacional e internacional como aquela que organiza eventos relacionados com a corrida de cavalos é a Liga Portuguesa de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida.

Esta Liga foi a que em 1987, juntou outras associações do mesmo género tendo formado a referida Liga, com alguns dos maiores nomes da época em Portugal da corrida de cavalos.

Embora seja um desporto pouco conhecido em Portugal, a Liga é responsável por organizar a prova mais conhecida deste género em Portugal, o Campeonato Nacional de Corridas de Cavalos a Galope, realizado anualmente.

Corridas de cavalos pelo mundo

É sem dúvida nos Estados Unidos que este desporto é mais praticado, e onde as pistas são das mais bonitas que se podem encontrar em todo o mundo.

Mas não é só neste país que existem bonitas pistas de corridas de cavalos, ficando também na Europa algumas das mais bonita. Alguns dos exemplos de pistas mundialmente conhecidas são a de Churchill Downs nos Estados Unidos, a de Longchamp em França ou ainda a de Epsom Downs no Reino Unido.

As casas de apostas e os seus bónus

Normalmente entrar numa casa de apostas significa que, para novos utilizadores, é sempre dado algum bónus para essa pessoa poder juntar ao seu primeiro depósito. Existe ainda casas de apostas que fazem mais do que um bónus de primeira vez, ou seja, cada vez que a pessoa aposta, ou num determinado dia, consegue colocar mais dinheiro oferecido pela referida casa de apostas.

Após a legalização em Portugal das casas de apostas, que ocorreu no ano de 2015, existem cada vez mais casas de apostas legalizadas. Por isso, é possível que uma pessoa nova nesta atividade, se registe em várias casas de apostas para ter grandes regalias devido aos bónus mencionados anteriormente.

Assim, a existência de uma grande diversidade de casas de apostas, faz com que a escolha do utilizador em encontrar a melhor casa de apostas para si seja também bastante mais fácil, uma vez que aquelas que podem competir entre si para conseguir um melhor resultado: obter mais apostadores nos seus sites.

Porque apostar numa casa de apostas

Apesar de existirem modelos físicos onde se pode apostar em corridas de cavalos, é nas casas de aposta online que existem mais prémios, e também o melhor resultado possível em termos monetários.

Existem vários motivos para a postar uma casa de apostas. Alguns deles são óbvios, mas vale sempre a pena lembrar:

Menor custo da casa de apostas

Uma casa de apostas não tem de pagar algumas contas fixas que um espaço físico tem que ter, nomeadamente a conta da água, a conta da luz, o arrendamento ou a compra do espaço físico, entre outras. Por isso, como têm menos despesa, é normal oferecerem mais benefício para quem aposta com eles.

Segurança

A segurança da informação é sempre uma preocupação acrescida para uma casa de apostas, uma vez que sendo tudo tratado online, é necessário haver um especial tratamento de dados em termos da segurança. Por outro lado, existe sempre uma equipa de suporte para qualquer situação que exista.

É sempre recomendado utilizar uma password única, que deverá servir só para aquele site. Deve também ser consultado regularmente o seu e-mail, pois pode existir alguma informação importante sobre a casa de apostas que você tenha que verificar.

Privacidade

Enquanto se encontra a efetuar uma aposta online, não se encontra na rua, ou seja ninguém sabe quem é que está a fazer a aposta. Desta forma, a sua vida fica por isso protegida, o que significa claramente uma maior privacidade para si e para os seus, sem comentários de vizinhos ou pessoas que possa encontrar na rua.