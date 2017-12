Apostas hípicas em 2018

Os eventos equestres vão ganhando cada vez mais adeptos, desmistificando-se a ideia de um desporto de elites, totalmente inacessível para a maioria do público. Para isso, a transmissão de grandes eventos e dos principais campeonatos em canais do cabo foi um grande impulsionador. A beleza do cavalo e do espetáculo em si começam a atrair mais público e mais participantes.

Exemplificativo disso mesmo é a vontade da Santa Casa em alargar os seus jogos, de forma a incluir as apostas hípicas. Este é um mercado que internacionalmente, mais dinheiro faz, no âmbito dos jogos de apostas, e a entidade portuguesa que tutela os jogos de sorte e azar parece querer finalmente fazer parte desse negócio milionário. Para isso, tem reunido com a companhia francesa PMU, no sentido de estabelecer uma parceria que permita avançar com essa oferta já em 2018. É ainda necessário efectuar grandes investimentos no país para alcançar essa realidade, como construir ou renovar os hipódromos, mas está previsto que as apostas hípicas gerem lucros na ordem dos 825 milhões de euros por ano. Valores muito apetecíveis para todos os intervenientes.

A Liga Portuguesa de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida (LPCPCC) tem tido uma forte intervenção no processo e tem pressionado a Santa Casa da Misericórdia para dar início ao novo negócio e garantir uma distribuição dos lucros que agrade aos criadores e proprietários de cavalos. Esta organização é a responsável, desde 1998, pela organização do campeonato nacional de corridas de cavalos, prova composta por 20 etapas de seis corridas. Nas etapas com maior cobertura mediática, chegam a ter na assistência cerca de cinco mil pessoas. Valores que tenderão a crescer.

Para já, e enquanto estas novidades não são oficializadas, poderá seguir atentamente as corridas internacionais e fazer as apostas online. As apostas hípicas, sejam num hipódromo, online ou através do Placard, são sempre fonte de muita emoção, enquanto se torce pelo cavalo favorito ou pelo jockey que nos parece mais capaz. Em vez de se deixar levar pelos nomes dos cavalos e deixar a sua aposta nas mãos de pura sorte, estude as corridas e a performance dos cavalos. Haverá maior possibilidade de assim ficar feliz no fim da corrida.