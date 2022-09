Apostas em Cavalos: São Legais?

Os cavalos são dos companheiros mais antigos do homem. Seja na caça, em deslocações entre povoamentos ou mesmo na guerra, foram sempre de grande utilidade graças à sua força, robustez e capacidade de correr quilómetros e quilómetros.

Essa rapidez e resistência não passaram ao lado de algumas sociedades da época. Há cerca de 400 anos, começaram as apostas em cavalos, no Reino Unido, e com maior ou menor popularidade ainda continuam nos dias de hoje.

É fácil de perceber porquê: é complicado prever qual dos puro sangue irá ganhar, visto que cada corrida é única e nem sempre estes equídeos acordam na máxima forma. As surpresas, as trocas de posição ao longo da corrida, os últimos segundos: tudo isto dá outra emoção a este desporto.



Há vários sítios onde as apostas em corridas de cavalos são legais. No Reino Unido, a tradição ainda se mantém. Existem também casas com permissão para este tipo de aposta em vários estados dos EUA, ou mesmo aqui ao lado, em Espanha.

No entanto, se já está à procura das melhores apostas neste desporto, ou mesmo das melhores promoções (como, por exemplo, apostas grátis), verá que infelizmente as apostas em corridas de cavalos não são legais em Portugal.

Com isto entende-se que não existe enquadramento legal (ou seja, licença atribuída pela autoridade nacional que regula o jogo, o SRIJ), daí não estar disponível nas casas de apostas permitidas em Portugal. Apostar numa casa não regulada não é viável, visto que poderá ter dificuldades em levantar ganhos e não terá apoio se houver dificuldades na utilização da plataforma. Em suma, pode ter uma má experiência.

Ainda assim, as coisas estão sempre a mudar e o mesmo pode acontecer com a legislação actual. Enquanto isso, pode sempre ver alternativas para ir treinando as suas apostas (sejam elas apostas com o seu dinheiro ou com algum tipo de promoção, como apostas sem risco ou apostas grátis).

A nossa sugestão: Apostas em Fórmula 1

Também se trata de apostar em corridas, mas em vez de animais com sangue a correr nas veias são máquinas, com óleo a correr nos motores.

Não é a mesma coisa, mas também é emocionante ver os monolugares a serpentearem pelo circuito, a tentarem ultrapassagens a alta velocidade, por dentro das curvas mais apertadas, ou nas rectas mais longas dos circuitos.

Também há trocas de posições ao longo da corrida e as apostas em F1 são igualmente imprevisíveis, embora por razões diferentes. As máquinas podem falhar, tal como os pilotos ou a estratégia das equipas.

Existem, neste momento, 5 casas de apostas em Portugal que oferecem apostas em F1: ESC Online, Betano, Bwin e Solverde.

Corridas, mas em 2 rodas: Apostas em Moto GP

Tal como nas apostas em cavalos, também aqui falamos de corridas. No entanto, as 4 patas são substituídas por 2 rodas, num equilíbrio precário de curva para curva ao longo do circuito. As motas podem ser mais previsíveis do que os cavalos, mas os pilotos chegam a raspar com os joelhos no asfalto nas curvas mais apertadas.

Neste momento, temos um português neste campeonato principal: Miguel Oliveira. Pode ser um bom incentivo para treinar as suas apostas neste desporto, até porque tem feito um bom trabalho.

Há quem considere este desporto ainda mais intenso do que a Fórmula 1, graças à capacidade de aceleração daquelas motas.

Se não lhe agrada o facto do Moto GP contribuir para a poluição, há um novo campeonato chamado Moto E, com motas totalmente eléctricas.

O que fazer até as apostas em cavalos serem legais?

Para terminar, queremos só dizer que as corridas de cavalos são um desporto que proporciona grande entretenimento, e seria bom existirem alterações na legislação portuguesa.

Até lá, pode ir treinando noutras modalidades, como as mencionadas acima. Seja com o seu dinheiro ou com ofertas das casas, como apostas grátis ou cashbacks, o ideal é fazê-lo sempre de forma responsável. Não deve apostar tudo no mesmo evento. Se apostar no cavalo errado, por assim dizer, irá perder tudo.