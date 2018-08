Alta Performance – O Treino Mental

Entender em que consiste o treino mental e de que forma este pode fazer a diferença nos resultados e na carreira de um atleta é, mais do que importante, aquilo que pode fazer a grande diferença entre ter ou não ter sucesso. A força mental de um atleta é algo que se treina e se desenvolve, tal como as suas competências físicas e tácticas, e constitui uma grande vantagem competitiva. Permite construir e desenvolver uma fortaleza mental, impedir que seja afectado pelo contexto e adquirir um maior foco no desporto, fazer aquilo que tem de ser feito para garantir um trabalho de excelência, lidar da melhor forma com a exigência do treino, aguentar a dor física através de mecanismos mentais, conseguir manter a determinação, a concentração e a confiança necessárias para alcançar os ambiciosos objectivos.

O treino mental nada tem a ver com talento e a prova disso é que muitos atletas que revelam talentos incríveis apresentam grandes dificuldades perante a adversidade e a pressão. Da mesma forma que atletas com menos talento conseguem muitas vezes obter grandes níveis de resiliência e determinação quando se trata de lugar por aquilo que desejam, alcançando assim grandes resultados. Desenvolver as competências mentais é por isso o factor que fará cada vez mais a diferença nos resultados. Quando tudo se apresenta semelhante dentro da pista, é aquilo que não vemos que vai ditar quem é o mais forte.

Os atletas que treinam as suas competências mentais conseguem aumentar através deste trabalho a sua confiança e aprendem a aceder a este recurso essencial, potenciando os bons resultados. Quanto mais confiante um atleta estiver, maior será a sua predisposição para arriscar e maiores serão as probabilidades de experienciar resultados positivos. Por tudo isto, e atendendo à evolução e exigência do desporto nos dias hoje, estarão mais próximos do sucesso, aqueles que estiverem mais bem preparados, física, técnica, táctica e mentalmente.

Fonte Record: Susana Torres / Coach de Alta Performance