A síndrome de desajustamento neonatal (VÍDEO)

Dr. Henrique Moreira da Cruz.

Nova técnica de compressão física desenvolvida na Universidade Davis – Califórnia – promete ajudar poldros afectados com a síndrome de desajustamento neonatal.

O cavalo é uma espécie precoce no sentido em que tem de desenvolver uma série de tarefas críticas à sua sobrevivência no período imediatamente após o parto. Um processo essencial é a transição do estado de inconsciência intrauterino para um estado de consciência e alerta extrauterino. Esta transição envolve uma redução complexa dos inibidores da consciência e um aumento dos factores de neuroactivação que suportam o estado alerta. Este processo implica hormonas neuroactivas bem como a ação de factores como o frio, a visão, o olfacto e estímulos auditivos. Um factor que não tinha sido anteriormente considerado neste processo de transição durante o parto era a resposta directa do tipo reflexo neural à compressão do feto no canal pélvico.

A síndrome de desajustamento neonatal é uma situação que ocorre por vezes nos poldros recém-nascidos caracterizada por alterações do comportamento, fraca afinidade pela mãe, desinteresse pelo meio-ambiente e dificuldade em mamar, entre outras anomalias do foro neurológico, que comprometem seriamente o desenvolvimento e saúde do animal. Este síndrome tem sido associado a anomalias durante o parto que resultam em situações de hipóxia (fraca oxigenação do sangue) e isquémia (anomalias na circulação sanguinea). Contudo investigações recentes revelaram uma associação entre o síndrome de desajustamento neonatal e a persistência de concentrações elevadas de hormonas neuromoduladoras intrauterinas (neuroesteroides) durante o período pós-natal. Existe evidência anedótica (subjectiva e com pouco rigor cientifico) que sugere que um método de compressão física em que se aplica uma força de pressão continua sobre o tórax de poldros recém-nascidos afectados com síndrome de desajustamento neonatal, estimula uma recuperação rápida destes casos. Este método tinha sido inicialmente estudado para induzir inibição da actividade voluntária, sonolência e analgesia em poldros recém-nascidos simulando um estado de anestesia geral.

O método em questão foi desenvolvido m grupo de investigadores da Universidade de Davis na Califórnia, liderado pelo Professor John Madigan, publicou um estudo que avalia a resposta a um questionário enviado a vários médicos veterinários envolvidos no tratamento de poldros afectados com síndrome de desajustamento neonatal utilizando o tratamento médico convencional ou a técnica de compressão desenvolvida por este grupo de investigadores. Os resultados foram bastante encorajadores revelando que a técnica da compressão torácica, quando aplicada durante 20 minutos, resulta numa melhoria ou resolução completa numa grande maioria de casos. Por conseguinte é sugerido que esta técnica não-invasiva, também conhecida por “técnica de Madigan”, seja utilizada como tratamento adjunto em casos de poldros com síndrome de desajustamento neonatal pois pode melhorar as interações do poldro com a égua minimizando os sérios riscos de saúde que podem de outra forma surgir.

Os autores sugerem que são necessários mais estudos para validar esta técnica. Contudo, a funcionar, este método irá não só contribuir para a melhoria do bem estar animal mas também reduzir consideravelmente os custos de hospitalização geralmente associados ao tratamento de poldros afectados com síndrome de desajustamento neonatal.