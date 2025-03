A Influência da Equitação na Cultura Portuguesa

A equitação e as melhores casas de apostas têm um papel relevante na história de Portugal, pois está presente em atividades económicas, militares e desportivas.

A evolução da técnica permitiu o aperfeiçoamento das competições equestres. Atualmente, diferentes setores beneficiam do impacto da equitação, incluindo o turismo, as artes e os eventos desportivos.

História da Equitação em Portugal

Desde a Idade Média, os cavalos tiveram um papel essencial na defesa do território e na mobilidade militar, sendo treinados para a guerra e patrulha. Com o tempo, essa função estratégica evoluiu para uma forte cultura equestre, ligada à identidade nacional.

A criação do cavalo Lusitano fortaleceu essa tradição, tornando-se símbolo da equitação portuguesa. Utilizado em touradas, caçadas e provas de ensino, destacou-se pela agilidade, resistência e temperamento dócil, características que o tornaram numa referência mundial.

Nos séculos XVII e XVIII, a equitação passou por um aperfeiçoamento com a influência da Escola Portuguesa de Arte Equestre – instituição dedicada à preservação da doma clássica. Este avanço consolidou o estilo português em eventos internacionais.



Atualmente, Portugal mantém viva a tradição equestre através de competições, espetáculos e outras escolas, garantindo a transmissão deste património às novas gerações.

Modalidades equestres

As modalidades equestres apresentam diferentes formas de execução, e exigem tanto disciplina como técnica. A seguir, apresentamos uma lista com as 5 principais modalidades, destacando as suas características e exigências específicas.

Dressage

A doma clássica demonstra a harmonia entre cavalo e cavaleiro através de movimentos precisos e elegantes. O cavalo executa exercícios como passagens laterais, piruetas e piaffe, avaliados pela fluidez e leveza.

Salto de Obstáculos

A prova de saltos de obstáculos é uma competição em que o conjunto cavaleiro – cavalo é julgado segundo várias condições num percurso, de obstáculos. Estas provas têm por finalidade demonstrar pelo cavalo a franqueza, a potência, a obediência, a velocidade e o respeito pelo obstáculo ou prioritariamente, algumas destas características, e pelo cavaleiro a qualidade da sua equitação.

CCE

O Curso Completo de Equitação (C.C.E.), é uma competição combinada que requer do cavaleiro experiência em todos os ramos da equitação. A combinação do Ensino, Raide e Salto de Obstáculos, é o resultado de um esforço de uma equipa de dois atletas, que têm sem dúvida uma grande confiança um no outro.

Equitação de Trabalho

A Equitação de Trabalho é uma modalidade equestre baseada na equitação tradicional de cada país, mantendo e conservando as suas diferentes tradições, nomeadamente no uso do traje e arreios, e em que o cavaleiro utiliza apenas uma mão na condução da sua montada. Foi concebida para destacar o tipo de monte utilizado nas diferentes vertentes do trabalho de campo.

Raide

O Raide é uma prova de resistência equestre, onde cavalo e cavaleiro percorrem longas distâncias, com paragens para inspeções veterinárias. Ganha quem termina mais rápido sem comprometer a condição física do cavalo.

Impacto na Economia e no Turismo

Além de ter um forte impacto turístico, a equitação gerou 25 milhões de euros só em 2023, impulsionando setores como hotelaria, comércio e serviços especializados. O aumento da procura por atividades equestres beneficia fabricantes de equipamentos e alojamentos rurais

Escolas e centros hípicos também desempenham um papel essencial na promoção do desporto. Instituições como a Sociedade Hípica Portuguesa, o Centro Hípico do Porto e Matosinhos e o Centro Hípico Quinta da Marinha organizam eventos em várias regiões.

A Feira Nacional do Cavalo da Golegã – considerada uma referência internacionalmente – reúne criadores, desportistas e visitantes, promovendo o cavalo Lusitano e gerando oportunidades de negócio.

Considerações Finais

Caso deseje fazer apostas em corridas de cavalos, como o campeonato nacional em Celorico de Basto, ainda pode fazê-lo em Portugal. A modalidade não é regulamentada pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos.

Duarte Seabra, Rodrigo Giesteira de Almeida e António Matos de Almeida são cavaleiros portugueses de salto de obstáculos com sucesso internacional.

Em 2018, ajudaram Portugal a conquistar o 2º lugar nos Jogos do Mediterrâneo. Rodrigo venceu o Grande Prémio do CSIO de Lisboa em 2019, e António brilhou no Longines Global Champions Tour em 2017. Duarte foi o cavaleiro mais vitorioso em janeiro de 2025.