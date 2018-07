A história dos videojogos nas corridas de cavalo 10 Julho, 2018 10:25

As corridas de cavalo nas consolas não são tão famosas como os jogos de futebol ou basquetebol em que há grandes edições todos os anos. No entanto, o horse racing, como os americanos e britânicos dizem, contam com um passado interessante nos videojogos.

Um dos primeiros jogos foi o Winning Post, ainda na década de 1990, e a série foi muito bem sucedida nas corridas de cavalo. Entre os anos de 1993 e 2008, mais de 15 versões diferentes. O problema é que, à exceção da Winning Post Ex, todas foram vendidas apenas no Japão, facto que dificultou a popularização do jogo.

A série mais tradicional das corridas de cavalo nos videojogos é a Gallop Racer. Desenvolvido pela empresa japonesa Tecmo, o jogo foi lançado para a PlayStation, PlayStation 2 e PC. A última versão, com o nome de Champion Jockey: G1 Jockey & Gallop Racer veio em 2011.

O que tornava os jogos do Gallop Racer diferentes era a forma de treinar e desenvolver os cavalos até eles se tornarem adequados para a corrida. Durante a década de 2000 foi a referência nos jogos deste sector.

Outra série famosa é a Derby Owners Club. Entre 2000 e 2012, foram lançadas 8 versões diferentes, mas nem todas para consola ou PC, pois a última veio só para Android e iOS. Produzida pela Sega, a versão mais aclamada chegou em 2008, apelidada de Feel the Rush.

Em 2006, o jogo Melboune Cup Challenge fez sucesso oferecendo a possibilidade de jogar online para PlayStation 2, Xbox e PC. O jogo europeu também inclui um modo carreira, desafio jóquei e vários detalhes que tornaram a versão bem recetiva pelos jogadores. Há a vantagem de haver a licença desta famosa competição australiana.

Os gráficos e os comentários foram bem produzidos e trazem emoção ao jogo. O problema, no entanto, é que nenhuma outra versão foi lançada desde então.

A famosa e tradicional produtora de videojogos está no setor das corridas de cavalo de forma diferente da tradicional. A empresa japonesa lançou há alguns anos o Fortune Cup, que consiste numa mecânica corrida de cavalos realizada por uma máquina de quase 3 metros de largura e representada por peças mecânicas. Assim, a pessoa que escolhe o seu cavalo para vencer pode acompanhar a corrida pelo ecrã ou pela acção ao vivo.

O Fortune Cup está instalado em muitos casinos dos Estados Unidos, como os famosos Bellagio e San Manuel. Geralmente a máquina fica localizada no salão de jogos e divide o espaço com as tão conhecidas slots machines, que fazem parte da tradição dos casinos e existem desde o século XIX. “Corrida de cavalo mecânica é uma atracção única e ideal para os casinos clássicos com criatividade e irresistível nostalgia”, diz Tom Jingoli, vice-presidente da Konami.

Também recente, em 2015, a empresa Strategic Designers desenvolveu um jogo de estratégia e ação com o Starters Order 6. Bem avaliado pelos críticos e jogadores, ganha nota 7/8 no site Metacritic. De uma forma parecida como a que o Football Manager faz com o futebol, o Starter Orders 6 oferece a possibilidade de treino, compra e vários outros recursos relacionados com a corrida de cavalo.

«É considerado o maior jogo de sempre das corridas de cavalo», classifica o site Ranker. Este jogo pode ser adquirido pela Steam, porém, assim como os outros deste artigo, não está disponível na língua portuguesa.

Também vale a pena citar outros jogos como Horse Racing Manager e Thoroughbred Breeder. O segundo mencionado é um clássico do Super Nintendo e fez sucesso no Japão.

Para o restante de 2018, ainda não há novidades para algum novo grande jogo de corrida de cavalos. Mas não é preciso esperar pois alguns jogos como Starters Order 6 ou Champion Jockey: G1 Jockey & Gallop Racer estão com bons gráficos e são óptimos para os seus fãs jogarem.