A história das corridas de cavalos e como isso está relacionado com as apostas

As corridas de cavalos são um dos desportos mais populares no Reino Unido, perdendo apenas para o futebol, com entre 5 e 6 milhões de pessoas a participar nas corridas todos os anos e milhares de milhões de libras gastos em apostas em corridas de cavalos.

Mas é também um dos desportos mais antigos do mundo. Os humanos praticam corridas de cavalos desde que os montamos, e as apostas em corridas remontam a esse período.

Então, onde e quando é que as corridas de cavalos tiveram origem e como se tornaram a indústria multimilionária que são hoje? Vamos descobrir!

Domesticação de cavalos e o início das corridas

As primeiras representações humanas de cavalos são pinturas rupestres de há cerca de 30.000 anos, embora seja mais provável que fossem cavalos selvagens, caçados para carne e não montados. A domesticação ocorreu muito mais tarde, embora os arqueólogos discutam exatamente quando.

Acredita-se atualmente que os cavalos foram domesticados pela primeira vez há cerca de 6.000 anos, na área a norte do Mar Negro, que agora abrange partes da Ucrânia, Rússia e Cazaquistão.

Quando foram domesticados pela primeira vez, os cavalos parecem ter sido criados para produção de leite e carne, como acontece hoje em dia com as vacas e ovelhas, em vez de serem mantidos como animais de trabalho. A partir daí, porém, o uso de cavalos espalhou-se pela Eurásia, tanto para fins agrícolas como para transporte.

Não podemos ter a certeza de quando começaram as corridas, mas sabemos que tanto as corridas de carros como as corridas montadas eram realizadas nos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga há mais de 2500 anos, e que as corridas de cavalos também estavam bem estabelecidas e bem organizadas na Roma Antiga.

Na Grã-Bretanha, as corridas de cavalos começaram na época medieval como uma simples demonstração da velocidade de um cavalo, na esperança de atrair compradores.

A primeira bolsa de corrida conhecida foi oferecida durante o reinado de Ricardo Coração de Leão, no século XII: um prémio em dinheiro de 40 libras para uma corrida de 3 milhas, o que equivaleria a quase 70.000 libras hoje.

O desenvolvimento do desporto moderno

Ao longo dos séculos que se seguiram, as corridas de cavalos tornaram-se gradualmente mais organizadas – assim como as apostas em corridas. No período Tudor, os reis importavam cavalos, criavam haras e patrocinavam reuniões, indicando que as corridas de cavalos organizadas estavam bem estabelecidas e, no século XVII, começaram a ser formalizadas as regras em torno das corridas.

Uma coisa é certa. Quem queria apostar antigamente não simplesmente fazê-lo a partir de casa como hoje. Se for o seu caso, e estiver interessado no tema, descubra mais sobre casas de apostas e já vai perceber porque tantos gostam deste “universo”. Voltando à história…

Durante um breve período no século XVII, durante o governo de Oliver Cromwell, as corridas de cavalos foram totalmente proibidas, juntamente com o Natal. A maioria dos cavalos foi requisitada pelo estado após a Guerra Civil que levou Cromwell ao poder, dando um rude golpe aos primeiros criadores de cavalos de corrida.

As corridas de cavalos foram reavivadas com o regresso da monarquia após o governo de Cromwell. Carlos II (reinou de 1660 a 1685) é conhecido como o “pai do turfe” pelo seu papel na evolução das corridas de cavalos.

Inaugurou as King’s Plates, as primeiras corridas a especificar a idade do cavalo e o peso do cavaleiro, e foi fundamental para estabelecer Newmarket como sede das corridas inglesas.

Entretanto, em França, as corridas baseadas em apostas tornaram-se muito populares nos séculos XVII e XVIII. No final do século XVIII, Luís XVI organizou um jóquei clube e impôs regras de corrida por decreto real.

Nos EUA, as corridas organizadas começaram em Nova Iorque em 1665, quando um percurso de 2 milhas foi construído em Long Island e batizado de Newmarket, em homenagem ao percurso britânico. Até à Guerra Civil Americana, no entanto, as corridas americanas diferenciavam-se por valorizarem a resistência em vez da velocidade.

Realeza e corridas de cavalos

Coroa real, com uma longa história de associação às corridas de cavalos

As corridas de cavalos estão associadas à realeza há séculos, principalmente porque os cavalos sempre foram extremamente caros de comprar e manter, o que significa que apenas os mais ricos da sociedade tinham condições para os possuir.

Isabel I era invulgar entre os monarcas por demonstrar pouco interesse pelas corridas, mas o seu sucessor, Jaime I, fez renascer o envolvimento real no desporto.

No século XVIII, a rainha Ana, sobrinha de Carlos II, tinha grandes estábulos e participava frequentemente em corridas nas quais os seus cavalos competiam.

O seu maior legado é a fundação de Ascot, talvez o hipódromo mais famoso do mundo, cuja primeira corrida, a Queen Anne Stakes, ainda hoje tem o seu nome.

Mais tarde no século, o Príncipe de Gales, que viria a ser o Rei Jorge IV, tornou-se o primeiro membro da família real a vencer uma das corridas de cavalos clássicas. Quando Jorge era rei, fundou o recinto real em Ascot e iniciou também a tradição da procissão real de Ascot.

A Rainha Vitória era muito menos fã de corridas. Participou apenas num Derby, recusou-se a comparecer às corridas no ano do seu Jubileu de Ouro e desencorajou ativamente o seu filho, que mais tarde se tornaria Eduardo VII, de se envolver no desporto.

A Rainha Isabel II, por sua vez, era famosa pelo seu amor pelas corridas de cavalos. Interessou-se profundamente pela criação dos seus cavalos e pelo seu treino, o que certamente valeu a pena — acredita-se que tenha ganho cerca de 9 milhões de libras em prémios ao longo dos anos. Quando morreu, em 2022, possuía mais de 100 cavalos.

Corridas de cavalos no século XXI

As corridas de cavalos podem ainda ser o segundo desporto mais popular no Reino Unido, mas mesmo assim têm vindo a diminuir nos últimos anos. A maior consciencialização pública sobre as preocupações com o bem-estar resultou em apelos para que as medidas de segurança fossem melhoradas e até mesmo para que as corridas de cavalos fossem totalmente proibidas.

Além disso, com o advento do jogo online, há muito mais desportos disponíveis para as pessoas apostarem, o que significa que a importância das corridas de cavalos para os apostadores é um pouco reduzida. Para muitos apostadores, existem melhores formas de apostar o seu dinheiro, principalmente porque existem muitas variáveis ​​que podem afetar as corridas em comparação com outros desportos, com os cavalos a serem frequentemente retirados no último minuto.

O futuro das corridas de cavalos?

A indústria das corridas de cavalos sofreu um declínio notável nos últimos anos. As pistas de corrida estão a fechar, muitas vezes para dar lugar a habitações, e o público em geral é baixo. As corridas também não costumam ser financeiramente rentáveis ​​para os proprietários de cavalos de corrida.

A maioria dos proprietários e coudelarias obtém muito pouco em termos de retorno, especialmente quando se tem em conta os custos de aquisição e treino dos cavalos, bem como os estábulos, a alimentação e os cuidados veterinários. Isto torna relativamente improvável que pessoas que não sejam ricas e independentes considerem seriamente possuir algo.

Apesar destes sinais sombrios, muitos estão otimistas quanto ao futuro da indústria das corridas e muito por causa das apostas. É verdade. Com o crescimento exponencial deste “universo”, são muitos os apostadores que, mesmo sem perceber nada sobre o assunto, fazem as suas apostas e continuam a manter este desporto interessante e apetecível. Mesmo que esse dinheiro não chegue diretamente aos produtores, há uma ideia generalizada que as apostas podem ajudar a manter a tradição viva